Путин присвоил особое звание голосу Степашки из «Спокойной ночи, малыши» Голубенцевой

Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Наталье Голубенцевой, известной по роли Степашки в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!», следует из указа, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

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Свою знаменитую роль артистка получила в 1974 году.

С 1995 года Голубенцева также является заслуженной артисткой России. В 1997 году получила премию ТЭФИ.

Ранее Путин присвоил звание заслуженного артиста России автору и исполнителю Ярославу Дронову, известного под сценическим псевдонимом Shaman, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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