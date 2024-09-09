Путин присвоил особое звание голосу Степашки из «Спокойной ночи, малыши» Голубенцевой
Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Наталье Голубенцевой, известной по роли Степашки в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!», следует из указа, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.
Свою знаменитую роль артистка получила в 1974 году.
С 1995 года Голубенцева также является заслуженной артисткой России. В 1997 году получила премию ТЭФИ.
Ранее Путин присвоил звание заслуженного артиста России автору и исполнителю Ярославу Дронову, известного под сценическим псевдонимом Shaman, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru