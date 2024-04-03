Путин присвоил звание народного артиста Семчеву, Лавроненко и Пеговой
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 19 деятелям российской культуры почётного звания народного артиста РФ.
Согласно документу, звание им было присвоено «за большие заслуги в развитии кинематографического, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусства».
В частности, народным артистом стал актёр театра и кино Константин Лавроненко, известный по работе в проектах «Последний богатырь» и «Ликвидация».
Также почётное звание было присвоено артистам МХТ имени Чехова Ирине Пеговой, Александру Семчеву и Сергею Беляеву, артистке балета Большого театра Екатерине Крысановой, артистам «Геликон-оперы» Вадиму Заплечному и Ларисе Костюк, артисту Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Сергею Трушину и другим.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российский университет спецназа в Гудермесе ещё в момент основания было решено назвать именем президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru