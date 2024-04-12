Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного деятеля искусств
Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» присвоили режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
«Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу — продюсеру, члену некоммерческого партнерства "Гильдия продюсеров России"», — отмечается в документе.
Также звание заслуженного деятеля искусств было присвоено доценту Всероссийского госуниверситета кинематографии имени С.А. Герасимова, режиссеру и продюсеру Ренату Давлетьярову.
Ранее Владимир Путин присвоил космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву звания Героев России, напоминает RT.
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