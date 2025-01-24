Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста
Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, Кеосаян, являющийся членом Гильдии продюсеров России, удостоен звания за вклад в развитие отечественного искусства.
9 января стало известно, что российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян, отметив, что у Кеосаяна давно были серьезные проблемы с сердцем. По данным СМИ, 59-летний режиссер был госпитализирован в конце декабря 2024 года, и его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Тигран Кеосаян известен своими работами в кино и на телевидении, включая фильмы «Бедная Саша» и «Ландыш серебристый», а также сериал «Мужская работа». С 2022 года он находится под санкциями западных стран, передает «Радиоточка НСН».
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