Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста

9 января стало известно, что российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян, отметив, что у Кеосаяна давно были серьезные проблемы с сердцем. По данным СМИ, 59-летний режиссер был госпитализирован в конце декабря 2024 года, и его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Тигран Кеосаян известен своими работами в кино и на телевидении, включая фильмы «Бедная Саша» и «Ландыш серебристый», а также сериал «Мужская работа». С 2022 года он находится под санкциями западных стран, передает «Радиоточка НСН».

