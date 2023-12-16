На гашении юбилейной марки программы «Спокойной ночи, малыши» авторы рассказали о новом персонаже

«Спокойной ночи, малыши» – передача-долгожитель, которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса. При этом Хрюше, которого создали более 50 лет назад, навсегда останется шесть.



Председатель совета директоров «Спокойной ночи, малыши» Александр Митрошенков анонсировал появление в проекте нового персонажа, который связан с президентом России Владимиром Путиным.



«Мы решили, что должен появиться новый герой в программе, и идею этого героя высказал наш президент [Владимир Путин]. Вы знаете, Путин поддерживает популяцию амурских тигров, и у нас появился новый герой Мур-Амур. Ни одна передача в мире не выходит так долго, поэтому мы, конечно, стали участниками Книги рекордов Гиннесса как самая главная детская передача в мире», — отметил он.

Ранее в Москве в возрасте 97 лет умер один из создателей детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Меерзон, сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на собственный источник. Программу «Спокойной ночи, малыши!» Меерзон создал вместе с супругой Ниной Зубаревой - он писал сценарии, а она была режиссёром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



