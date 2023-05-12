Путин присвоил Игорю Угольникову звание народного артиста России
12 мая 202315:17
Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру, режиссеру, гендиректору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову.
Аналогичные звания получили артист Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Агафонов, артисты Алексей Галушко и Марина Захарова и другие.
Также орденом Почета награжден артист балета Андрис Лиепа, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru