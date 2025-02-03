Путин присвоил Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил актрисе Московского Губернского театра Анне Снаткиной звание заслуженной артистки России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Также звание заслуженной артистки РФ глава государства присвоил артистке-вокалистке Ростовского государственного музыкального театра Наталье Дмитриевской и артистке Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Елене Кабановой.

Кроме того, данное звание было присвоено атисту-кукловоду Екатеринбургского театра кукол Максиму Удинцеву.

Ранее Путин подписал указ о награждении народного артиста РФ Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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