Путин наградил губернатора Тюменской области орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Тюменской области Александра Моора орденом Александра Невского.

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В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что чиновник был награждён «за большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области».

Также орденом Александра Невского президент наградил председателя постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области Вадима Густова.

Ранее Путин заявил, что все ветераны Великой Отечественной войны получат юбилейные медали «80 лет Победы», сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба администрации Тюменской области
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