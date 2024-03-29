Эмир Кустурица снимет в России фильм о молодом трубочисте

Всемирно известный кинорежиссёр Эмир Кустурица намерен в России снять фильм о трубочисте, передает ТАСС.

Кустурица соединит в фильме «Идиота» с «Преступлением и наказанием» Достоевского

По его словам, будущая картина будет называться «Инженер легких прогулок».

В центре сюжета - молодой трубочист, который составляет компанию на прогулках тем, кому она необходима. В ходе очередной прогулки он встречает молодую девушку и влюбляется в неё. Затем он отправляется за своей возлюбленной в Санкт-Петербург.

Кустурица рассказал, что съёмки пройдут в Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Сибири. Когда новый фильм выйдет в кинопрокат пока не известно.

Ранее режиссер Эмир Кустурица рассказал, что может получить гражданство России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:СъемкиСанкт-ПетербургРоссияРежиссерЭмир Кустурица

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