Эмир Кустурица снимет в России фильм о молодом трубочисте
Всемирно известный кинорежиссёр Эмир Кустурица намерен в России снять фильм о трубочисте, передает ТАСС.
По его словам, будущая картина будет называться «Инженер легких прогулок».
В центре сюжета - молодой трубочист, который составляет компанию на прогулках тем, кому она необходима. В ходе очередной прогулки он встречает молодую девушку и влюбляется в неё. Затем он отправляется за своей возлюбленной в Санкт-Петербург.
Кустурица рассказал, что съёмки пройдут в Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Сибири. Когда новый фильм выйдет в кинопрокат пока не известно.
Ранее режиссер Эмир Кустурица рассказал, что может получить гражданство России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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