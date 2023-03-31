Путин поздравил Винокура с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного театра пародий, народного артиста РСФСР Владимира Винокура с 75-летием, сообщает пресс-служба Кремля.

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В тексте телеграммы глава государства отметил многогранный талант и неиссякаемую творческую энергию юбиляра, подчеркнув, что Винокур является «поистине народным любимцем».

«И Вы продолжаете радовать преданных поклонников жизнеутверждающим оптимизмом, блестящим чувством юмора и неподражаемым артистическим темпераментом», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин поздравил Анастасию Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу в весовой категории до 70 кг, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:КультураПоздравлениеЮбилейВладимир ПутинВладимир Винокур

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