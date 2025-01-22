Путин поздравил Валентину Талызину с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем актрису Валентину Талызину. Текст праздничной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Глава государства отметил творческие успехи и достижения Народной артистки РСФСР на сцене Театра имени Моссовета и в кино. По его словам, актриса радует зрителей своим талантом и неповторимым творческим темпераментом.
Валентина Талызина родилась в Омске. После окончания школы отучилась два года в местном сельскохозяйственном институте, после чего поступила в ГИТИС. По окончании учебы в 1958 году пришла в Театр имени Моссовета, где до сих пор выходит на сцену.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на счету актрисы также более 100 фильмов, в том числе, всенародно любимых. Она также занималась озвучанием, её голосом говорит главная героиня «Иронии судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова, мама дяди Федора в мультфильме «Трое из Простоквашино».
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