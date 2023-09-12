Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием
12 сентября 202315:17
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Татьяну Доронину с 90-летием. Об этом говорится на сайте Кремля.
Путин отметил заслуги Дорониной, назвав ее ярким человеком с «многогранным талантом».
«Вы вписали особые, незабываемые страницы в историю отечественной культуры, создали в театре и кино богатейшую плеяду глубоких, самобытных, поразительно искренних ролей, добились большого успеха на режиссерском поприще», - сказано в сообщении.
Будучи режиссером, Доронина поставила «Зойкину квартиру», где она совместила свою работу с главной ролью; в «Лесу» Александра островского она сыграла богатую помещицу Раису Гурмыжскую. В общей сложности народная артистка поставила на сцене МХАТа имени Горького более 25 режиссерских работ. Она была главой этого театра три десятилетия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru