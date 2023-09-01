Путин поздравил актера Сергея Гармаша с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием народного артиста страны, актера и режиссера Сергея Гармаша, праздничная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Фильму «Семнадцать мгновений весны» исполнилось 50 лет

Российский лидер отметил его яркий темперамент, мастерство и преданность актерскому искусству. Путин отметил, что работы актера, в которых принимал участие Гармаш, глубоки и искренни, справедливо заслужили признание коллег и зрительскую симпатию.

Президент также пожелал пожелал юбиляру здоровья и удачи.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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