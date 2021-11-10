Путин поздравил Сухорукова с 70-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин направил Народному артисту РФ Виктору Сухорукову поздравительную телеграмму по случаю 70-летнего юбилея. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поздравил с юбилеем главу центра Гамалеи

«Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют Вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актерского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе», — подчеркнул президент.

Путин пожелал Сухорукову здоровья, вдохновения и новых интересных работ.

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ФОТО: РИА Новости
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