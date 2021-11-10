Путин поздравил Сухорукова с 70-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин направил Народному артисту РФ Виктору Сухорукову поздравительную телеграмму по случаю 70-летнего юбилея. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Вы обладаете огромным творческим потенциалом и щедрым, многогранным талантом, которые позволяют Вам быть органичным и убедительным в каждой роли, добиваться большого профессионального, актерского успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе», — подчеркнул президент.
Путин пожелал Сухорукову здоровья, вдохновения и новых интересных работ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru