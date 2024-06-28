Путин поздравил с 75-летием артиста Панкратова-Черного
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Александра Панкратова-Чёрного с 75-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме глава государства указал на самобытный и искромётный талант актёра, а также его обаяние, яркий артистический темперамент и прекрасное чувство юмора.
«Отмечу многочисленные просветительские, культурные проекты, которые состоялись благодаря Вашей энергии, стремлению объединять коллег по творческому цеху», - написал Путин.
Также он пожелал юбиляру «здоровья и новых актёрских, режиссёрских, литературных работ».
Ранее Путин поздравил с 80-летием лидера КПРФ Геннадия Зюганова и удостоил его звания Героя Труда, сообщает 360.ru.
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