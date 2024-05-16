Путин поздравил коллектив «Мурзилки» со 100-летием журнала
Писатели и поэты, чьи произведения публиковались в детском литературно-художественном журнале «Мурзилка», внесли значимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер поздравил коллектив со 100-летием журнала, отметив, что у его истоков стояли выдающиеся писатели, поэты, художники и общественные деятели, которые «задали высочайшую планку профессионального мастерства».
«Отрадно, что вы ищете и находите новые формы общения с юными читателями, воплощаете в жизнь содержательные образовательные, просветительские проекты, в увлекательной форме знакомите ребят с историей, географией, культурой нашей страны», - отметил глава государства в поздравительной телеграмме.
Ранее Путин по телефону поздравил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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