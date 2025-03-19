Путин поздравил певицу Бабкину с 75-летием
Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя ансамбля «Русская песня», народную артистку РФ Надежду Бабкину с 75-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что певица и её творческий коллектив вносят «уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни».
«Особо отмечу Вашу востребованную общественную работу, активное участие в реализации патриотических, благотворительных инициатив», - подчеркнул он.
Также российский лидер пожелал Бабкиной здоровья, вдохновения и успехов.
Ранее российский музыкант и актёр Гарик Сукачев заявил, что не верит, что его другу, народному артисту РФ Дмитрию Харатьяну, уже 65 лет, пишут «Известия».
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