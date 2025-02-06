Путин поздравил композитора Матвиенко с юбилеем

Глава государства отметил, что Матвиенко - это человек «самобытного и щедрого дарования», состоявшийся не только как замечательный композитор, но и как «опытный организатор и наставник».

«Отрадно, что и сегодня Вы полны вдохновения и энергии, воплощаете в жизнь яркие, масштабные музыкальные проекты, помогаете талантливой молодёжи», - подчеркнул он, пожелав Матвиенко Николаеву здоровья и реализации намеченных планов.

Ранее в Москве в Кремлевском дворце прошла премьера уникальной этно-оперы «Князь Владимир», над которой Игорь Матвиенко работал более 10 лет, сообщает РЕН ТВ.

