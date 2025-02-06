Путин поздравил композитора Матвиенко с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, композитора Игоря Матвиенко с 65-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что Матвиенко - это человек «самобытного и щедрого дарования», состоявшийся не только как замечательный композитор, но и как «опытный организатор и наставник».
«Отрадно, что и сегодня Вы полны вдохновения и энергии, воплощаете в жизнь яркие, масштабные музыкальные проекты, помогаете талантливой молодёжи», - подчеркнул он, пожелав Матвиенко Николаеву здоровья и реализации намеченных планов.
Ранее в Москве в Кремлевском дворце прошла премьера уникальной этно-оперы «Князь Владимир», над которой Игорь Матвиенко работал более 10 лет, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru