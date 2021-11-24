Путин поздравил Маслякова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил президента международного союза КВН Александра Маслякова с 80-летним юбилеем. Информация об этом содержится в телеграмме на официальном сайте Кремля.

Президент страны назвал телеведущего творческим и опытным профессионалом, отметив, что его «созидательная энергия» помогает все эти годы создавать такой масштабный телевизионный проект как КВН. Путин пожелал заслуженному деятелю искусств РФ здоровья и осуществления задуманного.

24 ноября Александр Масляков празднует 80-летие. Он является бессменным ведущим телевизионной игры «Клуб Веселых и Находчивых», создатели которой в этом году также отмечают юбилей. 8 ноября ей исполнилось 60 лет.