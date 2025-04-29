Путин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РФ Ларису Удовиченко, которой 29 апреля исполнилось 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что в карьере актрисы, по праву снискавшей любовь зрителей и признание коллег, множество «талантливых и запоминающихся работ», отражающих «высочайшее мастерство и преданность избранному делу».
«Желаю Вам здоровья, вдохновения и всего самого доброго», - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.
Ранее Путин наградил Удовиченко орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru