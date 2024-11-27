Путин поздравил Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравление Народной артистке РСФСР Галине Польских с юбилеем. Актрисе театра и кино 27 ноября исполнилось 85 лет. Глава государства в поздравительной телеграмме, в частности, отметил щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние актрисы.

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Галина Польских родилась в Москве, её отец погиб на фронте, а мать умерла через несколько лет после этого от туберкулеза. С восьми лет будущую артистку воспитывала бабушка. Польских поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии на курс Михаила Ромма, после её преподавателями стали Сергей Герасимов и Тамара Макарова.

Зрительскую известность Галине Польских принесла уже первая кинороль в картине «Дикая собака Динго» в 1962 году. Уже через год актриса закрепила успех, снявшись в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего на счету Галины Польских свыше 100 работ в кино.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Метцель
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