Путин поздравил Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин направил поздравление Народной артистке РСФСР Галине Польских с юбилеем. Актрисе театра и кино 27 ноября исполнилось 85 лет. Глава государства в поздравительной телеграмме, в частности, отметил щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние актрисы.
Галина Польских родилась в Москве, её отец погиб на фронте, а мать умерла через несколько лет после этого от туберкулеза. С восьми лет будущую артистку воспитывала бабушка. Польских поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии на курс Михаила Ромма, после её преподавателями стали Сергей Герасимов и Тамара Макарова.
Зрительскую известность Галине Польских принесла уже первая кинороль в картине «Дикая собака Динго» в 1962 году. Уже через год актриса закрепила успех, снявшись в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего на счету Галины Польских свыше 100 работ в кино.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число жертв обстрела автобуса в Новой Каховке выросло до пяти
- Актер Милош Бикович вошел в состав Российского исторического общества
- Балицкий: В Запорожской области полностью восстановлена подача электричества
- СМИ: В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа и его семью
- Путин поздравил Галину Польских с юбилеем
- «Оливье» и «Мимоза» будут самыми дорогими салатами на новогоднем столе в этом году
- В Мордовии ввели выплату в 100 тысяч рублей для молодых мам за рождение первенца
- СМИ: Стоимость выступления Киркорова на корпоративе снизилась на 5 млн рублей
- Губернатор заявил об уничтожении пяти БПЛА в Севастополе
- Курс доллара превысил 108 рублей впервые с марта 2022 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru