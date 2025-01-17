Путин поздравил композитора Николаева с 65-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, композитора и исполнителя Игоря Николаева с 65-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что музыканта знают не только как композитора, но и как «обаятельного и очень позитивного человека».
«Ваши не стареющие с годами песни обогатили отечественное эстрадное искусство», - подчеркнул он, пожелав Николаеву здоровья, вдохновения и успехов.
Ранее Путин поздравил народного артиста РФ, композитора Максима Дунаевского с 80-летием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru