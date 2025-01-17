Путин поздравил композитора Николаева с 65-летием

Глава государства отметил, что музыканта знают не только как композитора, но и как «обаятельного и очень позитивного человека».

«Ваши не стареющие с годами песни обогатили отечественное эстрадное искусство», - подчеркнул он, пожелав Николаеву здоровья, вдохновения и успехов.

Ранее Путин поздравил народного артиста РФ, композитора Максима Дунаевского с 80-летием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

