Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством первой степени

Народный артист РСФСР 26 декабря отметил 75-летний юбилей. Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил юбиляра почетным знаком «Честь и слава Санкт-Петербурга».

В 2023 году Михаил Боярский объявил о готовности завершить творческую карьеру по возрасту и здоровью. На нём, в частности, сказались последствия перенесённого COVID-19. В ноябре 2023 года у актера случился инфаркт.

