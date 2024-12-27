Путин наградил Боярского орденом за заслуги перед Отечеством первой степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ появился на портале Официального опубликования правовых актов.
Народный артист РСФСР 26 декабря отметил 75-летний юбилей. Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил юбиляра почетным знаком «Честь и слава Санкт-Петербурга».
В 2023 году Михаил Боярский объявил о готовности завершить творческую карьеру по возрасту и здоровью. На нём, в частности, сказались последствия перенесённого COVID-19. В ноябре 2023 года у актера случился инфаркт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru