Фильму «Семнадцать мгновений весны» исполнилось 50 лет
Ровно пятьдесят лет назад на советские телеэкраны вышел легендарный фильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».
Первую серию культового сериала зрители увидели 11 августа 1973 года. А через три месяца после премьеры 12-серийный фильм показали ещё раз - настолько популярной оказалась история о советском разведчике.
На роль советского разведчика Максима Исаева, он же штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц, пробовались такие звёзды отечественного кино, как Юрий Соломин, Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов и Арчил Гомиашвили. Но в итоге Лиознова, выбрала Вячеслава Тихонова, который, по её словам, был на тот момент свободен, ведь съёмки заняли три года.
Также «Семнадцать мгновений весны» отличаются огромным количеством популярных артистов и актрис в одном проекте. Кроме Тихонова, это Леонид Куравлёв, Олег Табаков, Василий Лановой, Евгений Евстигнеев, Светлана Светличная, Екатерина Градова, Леонид Броневой, Ростислав Плятт и многие другие.
В 2009 году легендарная картина, благодаря современным технологиям, получила цветную версию. Однако и цветные, и чёрно-белые «Семнадцать мгновений весны» до сих пор являются одним их самых популярных фильмов в России. А кто-такой Штрилиц знают даже те, кто родился после распада СССР.
Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что россияне хотели бы, чтобы их начальником был доктор Грегори Хауз из одноимённого сериала. Вторую строчку рейтинга разделили Шерлок Холмс, Штирлиц и Глеб Жеглов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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