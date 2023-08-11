Фильму «Семнадцать мгновений весны» исполнилось 50 лет

Первую серию культового сериала зрители увидели 11 августа 1973 года. А через три месяца после премьеры 12-серийный фильм показали ещё раз - настолько популярной оказалась история о советском разведчике.

На роль советского разведчика Максима Исаева, он же штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц, пробовались такие звёзды отечественного кино, как Юрий Соломин, Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов и Арчил Гомиашвили. Но в итоге Лиознова, выбрала Вячеслава Тихонова, который, по её словам, был на тот момент свободен, ведь съёмки заняли три года.

Также «Семнадцать мгновений весны» отличаются огромным количеством популярных артистов и актрис в одном проекте. Кроме Тихонова, это Леонид Куравлёв, Олег Табаков, Василий Лановой, Евгений Евстигнеев, Светлана Светличная, Екатерина Градова, Леонид Броневой, Ростислав Плятт и многие другие.

В 2009 году легендарная картина, благодаря современным технологиям, получила цветную версию. Однако и цветные, и чёрно-белые «Семнадцать мгновений весны» до сих пор являются одним их самых популярных фильмов в России. А кто-такой Штрилиц знают даже те, кто родился после распада СССР.

Ранее в ходе соцопроса выяснилось, что россияне хотели бы, чтобы их начальником был доктор Грегори Хауз из одноимённого сериала. Вторую строчку рейтинга разделили Шерлок Холмс, Штирлиц и Глеб Жеглов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

