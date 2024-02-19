Путин поручил заняться оцифровкой советских мультфильмов

Правительство России до 1 апреля должно заняться оцифровкой и публикацией в интернете советских мультипликационных фильмов. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам поездки на Дальний Восток.

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Глава государства поручил кабмину принять меры по реставрации и оцифровке советских мультфильмов и разместить их в общем доступе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Во время визита в Анадырь в начале января Путин заявил, что советские мультфильмы лучше западных, поскольку оказывают другое эмоциональное и эстетическое воздействие, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
ТЕГИ:МультфильмыМихаил МишустинВладимир Путин

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