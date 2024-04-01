Путин поручил выделить 165 млрд на строительство и ремонт учреждений культуры

Президент России Владимир Путин распорядился о дополнительном выделении из федерального бюджета не менее 165 миллиардов рублей на цели строительства, реконструкции и ремонта учреждений культуры. Документ появился на официальном сайте главы государства.

Средства, в том числе, пойдут на обновление инфраструктуры музеев, театров, детских школ искусств, малых кинозалов, библиотек. Мера рассчитана до 2030 года. Выполнением поручения президента займётся кабинет министров.

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Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Путин также поручил расширить молодёжную программу «Пушкинская карта», которая была запущена в стране в сентябре 2021 года. Карту номиналом пять тысяч рублей могут получить граждане РФ в возрасте 14 - 22 лет.

Они имеют право тратить эти средства на посещение музеев, театров, кинозалов, концертов, на мероприятия учреждений культуры. Ранее стало известно, что уже выдано более 10 миллионов «Пушкинских карт». При этом в общей сложности её могут получить 13 миллионов человек, согласно возрастным условиям.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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