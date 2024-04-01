Путин поручил выделить 165 млрд на строительство и ремонт учреждений культуры

Президент России Владимир Путин распорядился о дополнительном выделении из федерального бюджета не менее 165 миллиардов рублей на цели строительства, реконструкции и ремонта учреждений культуры. Документ появился на официальном сайте главы государства.

Средства, в том числе, пойдут на обновление инфраструктуры музеев, театров, детских школ искусств, малых кинозалов, библиотек. Мера рассчитана до 2030 года. Выполнением поручения президента займётся кабинет министров.