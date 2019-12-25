Путин поручил возродить производство документальных фильмов в РФ
Российский президент дал поручение правительству РФ разработать предложения по возрождению в РФ производства документальных и научно-популярных фильмов. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
"Разработать во взаимодействии с кинематографическим сообществом и представить предложения по возрождению в РФ государственного производства документальных и научно-популярных фильмов, в том числе с использованием имущества киностудий, находящегося в собственности РФ", - говорится в сообщении.
Также в документе предлагается рассмотреть создание учебной киностудии при создаваемом образовательном центре «Арт-резиденция «Таврида». Срок подготовки доклада правительства до 30 марта 2020 года.
Поручения стали результатом октябрьской встречи президента с представителями ВГИК.
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