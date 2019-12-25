Путин поручил возродить производство документальных фильмов в РФ

25 декабря 201920:59

Российский президент дал поручение правительству РФ разработать предложения по возрождению в РФ производства документальных и научно-популярных фильмов. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

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"Разработать во взаимодействии с кинематографическим сообществом и представить предложения по возрождению в РФ государственного производства документальных и научно-популярных фильмов, в том числе с использованием имущества киностудий, находящегося в собственности РФ", - говорится в сообщении.

Также в документе предлагается рассмотреть создание учебной киностудии при создаваемом образовательном центре «Арт-резиденция «Таврида». Срок подготовки доклада правительства до 30 марта 2020 года.

Поручения стали результатом октябрьской встречи президента с представителями ВГИК.


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