Путин поручил снимать кино для популяризации профессии ученого

Глава государства поручил разработать меры, необходимые для производства и проката фильмов, направленных на популяризацию достижений отечественной науки и повышение престижа профессии ученого.

Ответственным за исполнение назначено правительство РФ. Первый доклад необходимо предоставить до 1 июля.

Во время визита на Чукотку в начале января Путин заявил, что советские мультфильмы лучше западных, поскольку оказывают на зрителя другое эмоциональное и эстетическое воздействие, передает «Радиоточка НСН».

