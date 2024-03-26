Путин поручил снимать кино для популяризации профессии ученого

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по созданию художественных фильмов, которые помогут в популяризации профессии ученого. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Глава государства поручил разработать меры, необходимые для производства и проката фильмов, направленных на популяризацию достижений отечественной науки и повышение престижа профессии ученого.

Ответственным за исполнение назначено правительство РФ. Первый доклад необходимо предоставить до 1 июля.

Во время визита на Чукотку в начале января Путин заявил, что советские мультфильмы лучше западных, поскольку оказывают на зрителя другое эмоциональное и эстетическое воздействие, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:УченыеКиноВладимир Путин

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