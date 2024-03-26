Путин поручил снимать кино для популяризации профессии ученого
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по созданию художественных фильмов, которые помогут в популяризации профессии ученого. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства поручил разработать меры, необходимые для производства и проката фильмов, направленных на популяризацию достижений отечественной науки и повышение престижа профессии ученого.
Ответственным за исполнение назначено правительство РФ. Первый доклад необходимо предоставить до 1 июля.
Во время визита на Чукотку в начале января Путин заявил, что советские мультфильмы лучше западных, поскольку оказывают на зрителя другое эмоциональное и эстетическое воздействие, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru