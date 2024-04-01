Путин поручил обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом

Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» обеспечить продвижение русского языка и культуры за рубежом. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

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Отмечается, что обеспечить продвижение русского языка и культуры поручено в государствах – участниках СНГ, а также других иностранных государствах. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин, соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября.

Ранее Владимир Путин заявил, что призывать к «отмене» русской культуры могут лишь неумные люди. Он отметил, что русская культура включает в себя культуру 190 этносов и народов, «отменить» все сразу нереально, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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