Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Толстого

Лев Толстой - один из самых известных российских писателей, а также один из величайших романистов мира. Его самые известные произведения «Война и мир», «Анна Каренина», «Хаджи-Мурат» и другие переведены на десятки иностранных языков.

Ранее, 11 ноября 2021 года, россияне отпраздновали 200-летие со дня рождения другого великого русского писателя – Федора Достоевского.