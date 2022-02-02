Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Толстого
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого, сообщает ряд СМИ.
Круглой датой будет 28 августа 2028 года.
Лев Толстой - один из самых известных российских писателей, а также один из величайших романистов мира. Его самые известные произведения «Война и мир», «Анна Каренина», «Хаджи-Мурат» и другие переведены на десятки иностранных языков.
Ранее, 11 ноября 2021 года, россияне отпраздновали 200-летие со дня рождения другого великого русского писателя – Федора Достоевского.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru