Путин поддержал идею проведения Года Есенина в РФ
5 ноября 202418:20
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею проведения в России Года Сергея Есенина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
С предложением провести Год поэта выступил народный артист РФ Сергей Безруков, сыгравший Есенина в многосерийном телефильме 2005 года.
«Это очень хорошее предложение. Обязательно попрошу правительство и администрацию проработать и поддержать», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Китай поддержал инициативу России о создании нового международного песенного фестиваля по типу «Интервидения», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru