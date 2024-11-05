Путин поддержал идею проведения Года Есенина в РФ

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею проведения в России Года Сергея Есенина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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С предложением провести Год поэта выступил народный артист РФ Сергей Безруков, сыгравший Есенина в многосерийном телефильме 2005 года.

«Это очень хорошее предложение. Обязательно попрошу правительство и администрацию проработать и поддержать», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Китай поддержал инициативу России о создании нового международного песенного фестиваля по типу «Интервидения», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пятаков
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