Путин передал киностудию «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга

Киностудию «Ленфильм» передали в собственность Санкт-Петербурга. Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Работайте сами»: Шахназаров призвал «Ленфильм» прекратить просить деньги у государства

В документе говорится, что правительству РФ необходимо в течение полугода осуществить передачу 100% акций киностудии в собственность городских властей.

Отмечается, что решение принято «в целях развития кинопроизводства в России».

Ранее кинорежиссёр Александр Сокуров заявил «Радиоточке НСН», что в бюджете Санкт-Петербурга не так просто найти дополнительные средства для финансирования кинопроизводства.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алексей Смышляев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургУказыВладимир ПутинЛенфильм

Горячие новости

Все новости

партнеры