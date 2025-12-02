Путин передал киностудию «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга
2 декабря 202515:02
Киностудию «Ленфильм» передали в собственность Санкт-Петербурга. Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе говорится, что правительству РФ необходимо в течение полугода осуществить передачу 100% акций киностудии в собственность городских властей.
Отмечается, что решение принято «в целях развития кинопроизводства в России».
Ранее кинорежиссёр Александр Сокуров заявил «Радиоточке НСН», что в бюджете Санкт-Петербурга не так просто найти дополнительные средства для финансирования кинопроизводства.
