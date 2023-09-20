Путин отправил венок на могилу Добронравова

Президент России Владимир Путин отправил венок на могилу поэта-песенника Николая Добронравова, пишут СМИ.

Умер создатель «Дяди Степы» художник Герман Мазурин

Кроме того, память артиста почтил Академический ансамбль песни и пляски Российской армии.

Добронравов был лауреатом Государственной премии СССР и самым известным советским и российским поэтом-песенником.

Добронравов являлся автором множества популярных песен, среди которых «Надежда», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей». Он был женат на композиторе Александре Пахмутовой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:поэзияСмертьВладимир Путин

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