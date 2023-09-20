Путин отправил венок на могилу Добронравова
20 сентября 202321:26
Президент России Владимир Путин отправил венок на могилу поэта-песенника Николая Добронравова, пишут СМИ.
Кроме того, память артиста почтил Академический ансамбль песни и пляски Российской армии.
Добронравов был лауреатом Государственной премии СССР и самым известным советским и российским поэтом-песенником.
Добронравов являлся автором множества популярных песен, среди которых «Надежда», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей». Он был женат на композиторе Александре Пахмутовой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru