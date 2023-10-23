Путин наградил Николая Баскова орденом Почета

Народного артиста России Николая Баскова наградили орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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В пояснительной записке говорится, что награда присуждается за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Ранее Басков оказался на третьем месте в списке самых популярных мужчин-исполнителей по мнению россиян, напоминают «Известия». Первое место занял SHAMAN, второе — Олег Газманов.

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ФОТО: соцсети Николая Баскова
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