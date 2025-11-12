Путин обратился к артистам из Казахстана, назвав их «алтыном»

Президент России Владимир Путин во время общения с артистами из Казахстана продемонстрировал знание казахского языка.

Он отметил, что услышал слово «алтын», что в переводе означает «золото», и добавил, что именно так можно назвать выступавших артистов, отмечает RT.

Путин и Токаев прибыли в Большой театр на гала-концерт

Глава российского государства вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым посетил гала-концерт мастеров искусств Казахстана, который прошел в Большом театре.

Концерт состоялся в рамках Дней культуры Казахстана в России и стал частью программы государственного визита Токаева в Москву, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
