Путин назвал актерские работы Василия Ливанова уникальными

Российский президент Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием, назвав его актерские работы уникальными. Об этом говорится в публикации, размещенной на официальном сайте Кремля.

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По словам главы государства, они считаются «эталоном мастерства и достоянием отечественной культуры».

Путин заметил, что творческая судьба артиста и преданность делу вызывают глубокое уважение. Президент также пожелал актеру здоровья и бодрости духа.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что у Василия Ливанова обнаружили серьезное инфекционное поражение тканей.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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