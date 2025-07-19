Путин назвал актерские работы Василия Ливанова уникальными
Российский президент Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием, назвав его актерские работы уникальными. Об этом говорится в публикации, размещенной на официальном сайте Кремля.
По словам главы государства, они считаются «эталоном мастерства и достоянием отечественной культуры».
Путин заметил, что творческая судьба артиста и преданность делу вызывают глубокое уважение. Президент также пожелал актеру здоровья и бодрости духа.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что у Василия Ливанова обнаружили серьезное инфекционное поражение тканей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru