Путин наградил звезду «Сватов» Добронравова орденом Дружбы
Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России Федора Добронравова орденом Дружбы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий указ, опубликованный на портале правовой информации.
Отмечается, что артист Московского академического театра сатиры, звезда сериала «Сваты» награжден орденом с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Также орденом Дружбы награждены артистки того же театра Елена Яковлева и Светлана Рябова.
Между тем, в марте НСН писала, что актриса Людмила Артемьева отказалась от продолжения съемок популярного российского комедийного сериала "Сваты". Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на актрису Татьяну Кравченко.
Кравченко заявила, что в седьмом сезоне сериала будут продолжать работать только Федор Добронравов и Николай Добрынин. По данным артистки, Артьемьева отказалась сниматься из-за несогласованного финансового вопроса. В новых сериях в фокусе внимания предстанут главные персонажи в молодости.
Один из главных актеров проекта, Федор Добронравов, не смог прокомментировать уход своей коллеги Людмилы Артемьевой. Однако он подтвердил, что в новом материале она уже не снималась.
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