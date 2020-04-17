Путин наградил звезду «Сватов» Добронравова орденом Дружбы

Между тем, в марте НСН писала, что актриса Людмила Артемьева отказалась от продолжения съемок популярного российского комедийного сериала "Сваты". Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на актрису Татьяну Кравченко.



Кравченко заявила, что в седьмом сезоне сериала будут продолжать работать только Федор Добронравов и Николай Добрынин. По данным артистки, Артьемьева отказалась сниматься из-за несогласованного финансового вопроса. В новых сериях в фокусе внимания предстанут главные персонажи в молодости.

Один из главных актеров проекта, Федор Добронравов, не смог прокомментировать уход своей коллеги Людмилы Артемьевой. Однако он подтвердил, что в новом материале она уже не снималась.

