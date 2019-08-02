Фёдор Добронравов поздравил бывших сослуживцев с днем ВДВ

В России отмечается День десантника. В честь праздника Воздушно-десантных войск в стране пройдут праздничные концерты и показательные выступления. Бывший десантник, актер московского Театра сатиры Федор Добронравов в эфире НСН поздравил военнослужащих этого рода войск.

«Поздравляю, желаю мирного неба над землей, всех благ! Пусть ребята берегут себя и свои семьи, своих близких и родных, и чтобы всегда был мир!» - пожелал он.