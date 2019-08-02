Фёдор Добронравов поздравил бывших сослуживцев с днем ВДВ

Актер Федор Добронравов рассказал НСН, что не сможет отметить праздник из-за съемок в новой картине.

В России отмечается День десантника. В честь праздника Воздушно-десантных войск в стране пройдут праздничные концерты и показательные выступления. Бывший десантник, актер московского Театра сатиры Федор Добронравов в эфире НСН поздравил военнослужащих этого рода войск.

«Поздравляю, желаю мирного неба над землей, всех благ! Пусть ребята берегут себя и свои семьи, своих близких и родных, и чтобы всегда был мир!» - пожелал он.

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Актер также сообщил, что не планирует отмечать день ВДВ, так как находится на съемочной площадке. В это время проходят съемки фильма «От печали до радости», в которых Добронравов снимается с сыновьями Иваном и Виктором, он же выступил продюсером картины.

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ФОТО: кадр из фильма "Сваты"
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