Путин наградил Ширвинда
Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвинд награждён орденом орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Президентский указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
В указе президента отмечены заслуги Ширвинда в развитии российской культуры и искусства.
Помимо Ширвинда, президент России наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени известного актёра театра и кино Андрея Мягкова, актрису Людмилу Полякову и солиста танцевального коллектива имени Игоря Моисева Рудия Ходжояна.
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