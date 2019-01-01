Богомолов рассказал как будет возвращать успех Театру на Малой Бронной

«Говорить о планах рано. Для меня это назначение – большая честь. И большая ответственность, потому что связана с большой историей, с прекрасной труппой, прекрасной командой. Моя задача сейчас – максимально внимательно отнестись к состоянию дел в театре, вникнуть в репертуар и приложит все усилия, чтобы раскрыть потенциал труппы, людей которые работают в театре и сделать их счастливыми. Вернуть театру успех, внимание профессионального сообщества, фестивалей и внимание публики, максимально наполнить залы. Это простые формулировки, но за ними стоят крайне сложные задачи. Я верю, что наша общая энергия – моя, труппы и сотрудников театра – преодолеет любые препятствия. О планах я буду говорить после подробного ознакомления с ситуацией в театре и в начале сезона», - сказал он.

Напомним, в январе Константин Богомолов стал героем скандала с супругом Ксении Собчак Максимом Виторганом. Виторган на фоне слухов о романе Богомолова с Собчак разбил ему нос в одном из московских кафе.

