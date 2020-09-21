Путин наградил Михаила Боярского орденом Почета
Российский президент Владимир Путин наградил артиста Михаила Боярского орденом Почета «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Боярский является актером академического Театра имени Ленсовета.
На прошлой неделе глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в четверг вручила государственные награды известным артистам и деятелям культуры - в частности, звание заслуженного артиста РФ получили певица Пелагея, актёр Пётр Красилов и актриса Ирина Шевчук, артисты нескольких театров.
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