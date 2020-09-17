Певица Пелагея стала заслуженной артисткой России

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в четверг вручила государственные награды известным артистам и деятелям культуры - в частности, звание заслуженного артиста РФ получили певица Пелагея, актёр Пётр Красилов и актриса Ирина Шевчук, артисты нескольких театров, передаёт ТАСС.

Также были присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслуженный художник РФ», вручались ордена Александра Невского и Дружбы. Музыкант Владимир Пресняков-старший получил почётную грамоту президента РФ.

В своей речи на церемонии награждения Ольга Любимова отметила, что «это не простой год» из-за пандемии коронавируса. Министр выразила надежду, что в скором времени принятые меры помогут преодолеть все трудности.

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«Безусловно, этому будет способствовать усердная работа и поистине подвижнический труд наших уважаемых деятелей культуры, уникальных творческих и педагогических коллективов», — добавила министр.

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ФОТО: Иван Кобяков
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