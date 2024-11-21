Путин наградил Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации говорится, что музыкант был удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».

Также в указе говорится, что Крутого наградили «за многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее 66-летнего фронтмена группы Duran Duran Симона Ле Бона наградили Орденом Британской империи за его вклад в музыку и благотворительность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

