Путин наградил Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Народный артист РФ, композитор Игорь Крутой был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации говорится, что музыкант был удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».
Также в указе говорится, что Крутого наградили «за многолетнюю плодотворную деятельность».
Ранее 66-летнего фронтмена группы Duran Duran Симона Ле Бона наградили Орденом Британской империи за его вклад в музыку и благотворительность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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