Анна Семенович награждена медалью «За труды в культуре и искусстве»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении певицы и телеведущей Анны Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Документ опубликован на портале правовой информации.
В тексте указа отмечается, что награда присуждена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.
Семенович упомянута как ведущая программы «Русское Радио-Евразия».
Анна Семенович — бывшая солистка группы «Блестящие», известная также как телеведущая и актриса. Помимо музыкальной карьеры, она принимала участие в различных телевизионных проектах и занималась продюсерской деятельностью, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru