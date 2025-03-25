Анна Семенович награждена медалью «За труды в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении певицы и телеведущей Анны Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Документ опубликован на портале правовой информации.

В тексте указа отмечается, что награда присуждена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

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Семенович упомянута как ведущая программы «Русское Радио-Евразия».

Анна Семенович — бывшая солистка группы «Блестящие», известная также как телеведущая и актриса. Помимо музыкальной карьеры, она принимала участие в различных телевизионных проектах и занималась продюсерской деятельностью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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