Космонавты Гребенкин и Чуб стали Героями России

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что космонавты были награждены «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта в составе экипажа МКС».

Также Гребёнкину и Чубу было присвоено почётное звание «Лётчик-космонавт РФ».

Кроме того, Путин наградил космонавта Олега Кононенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ранее Путин вручил военному корреспонденту Евгению Поддубный медаль «Золотая Звезда» — знак отличия к званию Героя России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

