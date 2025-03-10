Космонавты Гребенкин и Чуб стали Героями России
Космонавтам-испытателям Александру Гребёнкину и Николаю Чубу присвоили звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что космонавты были награждены «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта в составе экипажа МКС».
Также Гребёнкину и Чубу было присвоено почётное звание «Лётчик-космонавт РФ».
Кроме того, Путин наградил космонавта Олега Кононенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Ранее Путин вручил военному корреспонденту Евгению Поддубный медаль «Золотая Звезда» — знак отличия к званию Героя России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru