Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед отечеством»

Отмечается, что Кадырова награждена за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Ранее, в 2021 году, старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, которая ранее занимала должность первого замминистра культуры Чечни, возглавила ведомство, напоминает «Радиоточка НСН».

