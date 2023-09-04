Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед отечеством»
Российский лидер Владимир Путин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что Кадырова награждена за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Ранее, в 2021 году, старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, которая ранее занимала должность первого замминистра культуры Чечни, возглавила ведомство, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru