«Пусть сожалеют»: Отмена гастролей артистов Большого театра в Сеуле лишит денег площадку

В Южной Корее отменили балетное шоу с участием артистов Государственного академического Большого театра России, сообщает агентство Reuters. Представления были отменены за день до премьеры. Организаторы шоу в начале пригласили к участию 12 артистов Большого театра, а затем решили сократить количество российских танцоров, что не устроило руководителей концертной площадки. В марте сообщалось, что спектакль Modanse с примой Большого театра Светланы Захаровой в Сеуле также отменен. По словам Янина, это не демонстрирует негативное отношение к Большому театру. Вместе с тем он предположил, что в таком решении может быть заметна политическая подоплека.

«Отменилось очередное частное балетное шоу. Что в этом такого, что вызвало бы наши сожаления? Сожалеть должны те, кто не заработал денег на артистах Большого театра. Если сейчас Россия везде под санкциями, вы думаете, это не касается балета? Полагаю, все с санкциями связано. Большой театр недавно был на гастролях в Китае. Недавно была премьера мирового шедевра «Ромео и Джульетта». Сейчас гастроли обменные с Мариинском театром в Санкт-Петербурге. Мы живем своей прекрасной жизнью. Хочется этого кому-то в мире или нет – искусство в России не умирает», - заявил он

Ранее труппа Большого театра впервые выступила на гастролях в Омане, представив спектакль «Раймонда» в постановке Юрия Григоровича, напоминает «Радиоточка НСН».

