Большой театр представит балет «Ромео и Джульетта» на музыку Прокофьева

«Переделывать надо всегда, говорил мне отец. Он изменял свой балет до войны и после войны, в Мариинском театре и в Большом», - пояснил Лавровский-младщий.

По его словам, внося изменения важно сохранять главное.

Балет по мотивам пьесы Уильяма Шекспира сохраняется в репертуаре Большого театра на протяжении 50 лет. Постановка также была включена в программу гастролей Большого театра в Лондоне, напоминает «Радиоточка НСН».

