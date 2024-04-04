Большой театр представит балет «Ромео и Джульетта» на музыку Прокофьева
Большой театр представит премьеру балета Леонида Лавровского 1946 года «Ромео и Джульета», автором восстановленной версии выступил сын хореографа, народный артист СССР Михаил Лавровский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
«Переделывать надо всегда, говорил мне отец. Он изменял свой балет до войны и после войны, в Мариинском театре и в Большом», - пояснил Лавровский-младщий.
По его словам, внося изменения важно сохранять главное.
Балет по мотивам пьесы Уильяма Шекспира сохраняется в репертуаре Большого театра на протяжении 50 лет. Постановка также была включена в программу гастролей Большого театра в Лондоне, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинская модель Анна Краевская погибла в ДТП в Италии
- Генпрокуратура опровергла сообщения о приостановке работы предприятий «Макфы»
- «Министерство неджентльменских дел» Ричи не получило удостоверение проката в РФ
- В Германии сформируют кибервойска
- Большой театр представит балет «Ромео и Джульетта» на музыку Прокофьева
- Рейтинг доверия Зеленскому упал до 22%
- Российского борца Садулаева отстранили от отбора на ОИ из-за поддержки СВО
- МИД Венгрии отказался снимать запрет на импорт зерна с Украины
- Суд арестовал имущество, счета и автомобиль блогера Шабутдинова
- Голикова: Прожиточный минимум в РФ с 2020 года вырос почти на 37%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru