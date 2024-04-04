Большой театр представит балет «Ромео и Джульетта» на музыку Прокофьева

Большой театр представит премьеру балета Леонида Лавровского 1946 года «Ромео и Джульета», автором восстановленной версии выступил сын хореографа, народный артист СССР Михаил Лавровский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

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«Переделывать надо всегда, говорил мне отец. Он изменял свой балет до войны и после войны, в Мариинском театре и в Большом», - пояснил Лавровский-младщий.

По его словам, внося изменения важно сохранять главное.

Балет по мотивам пьесы Уильяма Шекспира сохраняется в репертуаре Большого театра на протяжении 50 лет. Постановка также была включена в программу гастролей Большого театра в Лондоне, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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