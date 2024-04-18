«Пусть обижаются!»: Вассерман заподозрил политиков в переносе премьеры «Спойлера»
Пытаться перенести премьеру сериала, обличающий кандидатов-спойлеров, в преддверии Единого дня голосования — не лучшая идея, демонстрирующая, что авторы картины попали в цель, сказал НСН Анатолий Вассерман.
Перенос премьеры сериала «Спойлер», по всей видимости, связан с сентябрьским Единым днем голосования, кому-то из политиков показались обидными обличения кандидатов-спойлеров, предположил в интервью НСН депутат Госдумы и политтехнолог Анатолий Вассерман.
Ранее онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» отложил на неопределенный срок премьеру политического сериала «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева, которая должна была состояться 18 апреля. Представители онлайн-кинотеатра объяснили этот шаг стандартными практиками рынка. Сюжет сериала повествует о том, какую роль в выборах играют кандидаты-спойлеры, которые создают псевдооппозицию основному кандидату. Вассерман предположил, с чем связан перенос премьеры сериала.
«Скорее всего, было решено, что до Единого дня голосования осталось слишком мало времени и что какие-то намеки в этом сериале могут оказаться для кого-то обидными. Что ж, пусть обижаются. В конце концов, если ты действительно всерьез принимаешь на свой счет что-то, когда тебя напрямую не упоминают, ты показываешь себя в качестве мишени. Наверное, есть кто-то, кто может достаточно серьезно воспринять это и постараться кого-то наказать за собственную ошибку. Поэтому, наверное, решили, что лучше не рисковать. Хотя главный риск в таких случаях — показать, что тебе это страшно. В этом случае будут знать, куда бить прицельно», — сказал Вассерман.
При этом собеседник НСН допустил, что сюжет сериала мог не понравиться оппозиционным политикам.
«Я совершенно не уверен, что идея отменить премьеру исходит от властей. Обидчивых политиков более чем достаточно и в оппозиции. Более того, именно оппозиция чаще всего уверяет, что проигрывает вследствие неспортивного поведения власти, в том числе и кандидатов-спойлеров. На лето переносить премьеру не имеет смысла: если сейчас кто-то из обиженных может еще рассчитывать на то, что все пройдет и забудется, то перед самым Единым днем голосования это точно будет у всех на слуху», — подытожил он.
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