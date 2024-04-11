Актриса Бледанс: Пугачева вернется в Россию через год
11 апреля 202420:12
Певица Алла Пугачева вернется в Россию через год, заявила актриса Эвелина Бледанс. Ее слова приводит «Московский комсомолец».
Артистка выразила уверенность, что Примадонна обязательно вернется на постоянное место жительства в Россию. Она считает, что это произойдет в следующем году.
«Как мы без Пугачевой, а она без нас? Я жду ее возвращения и верю, что буду снова наблюдать за ее детками», - рассказал Бледанс.
По данным СМИ, Пугачева хочет приехать в Москву летом, чтобы посетить свой дом в деревне Грязь, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru