Актриса Бледанс: Пугачева вернется в Россию через год

Артистка выразила уверенность, что Примадонна обязательно вернется на постоянное место жительства в Россию. Она считает, что это произойдет в следующем году.

«Как мы без Пугачевой, а она без нас? Я жду ее возвращения и верю, что буду снова наблюдать за ее детками», - рассказал Бледанс.

По данным СМИ, Пугачева хочет приехать в Москву летом, чтобы посетить свой дом в деревне Грязь, передает «Радиоточка НСН».

